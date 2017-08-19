Россеттини стал игроком "Дженоа"
"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о переходе защитника "Торино" Луки Россеттини.
Сумма трансфера составила два миллиона евро. 32-летний футболист заключил с генуэзским клубом контракт до лета 2020 года.
Россеттини выступал за "Торино" с лета 2016 года, сыграл 31 матч и забил 1 гол.
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