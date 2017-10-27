Росси хочет вернуться в Серию А

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Росси хочет вернуться в Серию А

Бывший форвард "Сельты" Джузеппе Росси признался, что хотел бы вернуться в итальянскую Серию А.

"Я хотел бы вернуться в Италию, если там есть клубы, заинтересованные в моих услугах. Я просто хочу прикоснуться к траве и играть со своими партнёрами по команде" - цитирует 30-летнего футболиста Calciomercato.

Напомним, что сейчас Росси является свободным агентом. Кроме "Сельты" он защищал цвета "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасла", "Пармы", "Вильярреала", "Фиорентины" и "Леванте". Также в его активе 7 голов в 30 матчах в составе сборной Италии.

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