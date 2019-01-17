Росси рассказал, как проходят тренировки в "Манчестер Юнайтед"

Нападающий Джузеппе Росси рассказал о том, как проходят тренировки с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italia.

Росси работает с "МЮ" по приглашению главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.

"Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда заботится о своих игроках. Мне приятно тут работать.

Здорово играть с такими прекрасными футболистами. Я стараюсь сделать только лучшее для команды. Приятно видеть Фергюсона на поле и в хорошем настроении. Он лучший тренер из когда-либо живших", - сказал Росси.

"МЮ" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, набрав 41 балл.

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