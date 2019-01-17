Росси рассказал, как проходят тренировки в "Манчестер Юнайтед"
Нападающий Джузеппе Росси рассказал о том, как проходят тренировки с "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает Football Italia.
Росси работает с "МЮ" по приглашению главного тренера команды Оле-Гуннара Сульшера.
"Манчестер Юнайтед" - клуб, который всегда заботится о своих игроках. Мне приятно тут работать.
Здорово играть с такими прекрасными футболистами. Я стараюсь сделать только лучшее для команды. Приятно видеть Фергюсона на поле и в хорошем настроении. Он лучший тренер из когда-либо живших", - сказал Росси.
"МЮ" занимает 4 место турнирной таблицы АПЛ, набрав 41 балл.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|22
|57
|2
|Манчестер Сити
|22
|53
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|22
|47
|5
|Арсенал Лондон
|22
|41
|6
|Манчестер Юнайтед
|22
|41
|7
|Уотфорд
|22
|32
|8
|Лестер Сити
|22
|31
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|22
|31
|10
|Эвертон
|22
|30
|11
|Вулверхэмптон
|22
|29
|12
|Борнмут
|22
|27
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|22
|26
|14
|Кристал Пэлас
|22
|22
|15
|Бернли
|22
|21
|16
|Саутгемптон
|22
|19
|17
|Кардифф Сити
|22
|19
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|22
|18
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|22
|11