Росси стал игроком "Дженоа"

"Дженоа" на своём официальном сайте объявила о подписании контракта с форвардом Джузеппе Росси.

30-летний футболист заключил с генуэзским клубом соглашение до лета 2018 года.

Росси являлся свободным агентом, поэтому достался "Дженоа" бесплатно. Официальная презентация нападающего состоится во вторник.

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