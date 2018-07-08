Росси: "Те, кто купит Роналду, приобретут целую рекламную индустрию, которая будет приносить деньги"

Экс-игрок сборной Италии Паоло Росси высказался о возможном переходе Криштиану Роналду из "Реала" в "Ювентус".

"Те, кто купит Роналду, приобретут не только одного из величайших футболистов в истории, но и целую рекламную индустрию, которая будет приносить деньги.

Тот факт, что Роналду выбрал "Ювентус", свидетельствует о том, насколько клуб вырос в глазах великих игроков. "Ювентус" теперь будет иметь популярность во всех уголках мира" - приводит слова Росси Tuttomercatoweb.

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