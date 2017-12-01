Росси успешно прошёл медобследование в "Дженоа"

Известный итальянский форвард Джузеппе Росси в ближайшее время станет игроком "Дженоа", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, 30-летний нападающий успешно прошёл медицинское обследование в генуэзском клубе и вскоре подпишет краткосрочный контракт.

Ожидается, что сделка будет закрыта в течении двух дней. Росси является свободным агентом, поэтому достанется "Дженоа" бесплатно.

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