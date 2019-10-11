России выложила фотографию из раздевалки после победы над Шотландией

Сборная России в твиттере выложило фотографию из раздевалки после победного матча с Шотландией (4:0) в рамках отборочного этапа Евро-2020.

Если национальная команда в 8-м туре отбора обыграет или сыграет вничью с Кипром, то досрочно выйдет в финальный турнир.

Россия занимает 2 место в турнирной таблице группы I, имея в активе 18 баллов. 13 октября национальная команды сыграет в гостях с Кипром в рамках 8-го тура отбора. Матч пройдет на стадионе ГСП и начнется в 19:00 по московскому времени.

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