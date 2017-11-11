Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

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Россия – Аргентина - 0:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор товарищеского матча между сборными России и Аргентины.

Не пропустите: Ошибочно засчитанный гол Агуэро приносит Аргентине победу над Россией. | http://soccernews.ru

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4 ЦСКА Москва 16 26
5 Спартак Москва 16 25
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7 Арсенал Тула 16 23
8 Уфа 16 21
9 Ахмат 16 21
10 Рубин 16 19
11 Ростов 16 18
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16 СКА Хабаровск 16 12
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