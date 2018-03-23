Россия - Бразилия - 0:3 (обзор)

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Россия - Бразилия - 0:3 (обзор)

Представляем вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными России и Бразилии.

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