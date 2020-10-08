"Россия была лучше, должны были побеждать". Самедов высказался о поражении от Швеции

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"Россия была лучше, должны были побеждать". Самедов высказался о поражении от Швеции

Бывший игрок сборной России и "Спартака" Александр Самедов высказался о поражении национальной команды в товарищеском матче против Швеции (1:2).

"Первый тайм оставил хорошие впечатления, мы создавали моменты, было большое преимущество. К сожалению, не смогли реализовать, пропустили обидный гол со стандарта, шведы всего несколько раз подошли к воротам. Во втором тайме немного картина поменялась, у шведов вышли свежие игроки, основные, они начали создавать моменты. Вторая половина получилась более равной, но в общем Россия была лучше, как минимум, не должна была проигрывать, скорее даже побеждать. Ничья была бы точно справедливее.

Сегодня попробовали что-то новое, кому-то дали шанс проявить себя. 11-го будет совершенно другая игра и турнир. В следующих двух играх нужно хорошо сыграть и занять уверенное первое место", - сказал Самедов "СЭ".

11 октября подопечные Станислава Черчесова сыграют с Турцией, 14-го встретятся с Венгрией в рамках Лиги наций.

А еще: Россия проиграла Швеции в товарищеском матче| http://soccernews.ru
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