Россия дебютирует в Лиге Наций выездным матчем с Турцией

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Россия дебютирует в Лиге Наций выездным матчем с ТурциейУЕФА обнародовал расписание матчей в Лиге Наций. Сборная России дебютирует выездным матчем против команды Турции 7-го сентября текущего года.

Полностью расписание игр с участием подопечных Станислава Черчесова выглядит так:

7 сентября - Турция - Россия,

11 октября - Россия - Швеция,

14 октября - Россия - Турция,

20 ноября - Швеция - Россия.

Напомним, Дешам прокомментировал итоги жеребьевки Лиги Наций. | soccernews.ru

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