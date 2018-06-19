Россия довела счет в матче с Египтом до крупного

Сборная России выигрывает уже с крупным счетом у Египта в матче Чемпионата Мира-2018.

В течение нескольких минут Денис Черышев и Артем Дзюба довели счет до 3:0.

До конца встречи остается около 20 минут, поэтому россияне, скорее всего, одержат победу и обеспечат себе выход в плей-офф.

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