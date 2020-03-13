"Россия готова подставить плечо": Сорокин высказался о возможности принять Евро-2020

Россия готова принять больше матчей Чемпионата Европы на своей территории, если УЕФА будет в этом заинтересована. Об этом заявил гендиректор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин.

"Естественно, мы готовы подставить плечо. Надо обсуждать, какой формат, сколько матчей и так далее. Окончательное решение в любом случае будет за УЕФА. Просто есть готовность России оказывать содействие в непростой ситуации, в которой сейчас могут оказаться организаторы. Это должно быть оценено УЕФА", - сказал Сорокин.

Ранее вице-премьер России Дмитрий Чернышенко выступил с аналогичным заявлением, пообещав обеспечить все необходимые меры для безопасности проведения турнира.

Напомним, что Евро-2020 должен пройти в 12 странах. Турнир запланирован с 12 июля по 12 июля. В Санкт-Петербурге состоятся четыре матча (три - на групповом турнире, а также один из четвертьфиналов).

Проведение континентального первенства оказалось под угрозой из-за эпидемии коронавируса, которым заразились десятки тысяч человек по всему миру.

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