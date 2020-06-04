Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов

Россия подаст заявку на проведение мини-турнира Лиги Чемпионов, сообщает Bild.

По сведениям издания, УЕФА может доиграть Лигу Чемпионов в одной стране, начиная со стадии четвертьфиналов. Для этого страна должна предоставить четыре стадиона, находящиеся в радиусе 100 километров.

Отмечается, что пока единственным претендентом является Германия (Айнтрахт, Майнц, Хоффенхайм и Дармштадт/Висбаден). Также заявку готовится подать Португалия.

Возобновления Лиги Чемпионов планируется на август 2020 года, однако формат пока неизвестен.

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