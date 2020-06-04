Россия готова принять мини-турнир Лиги Чемпионов
Россия подаст заявку на проведение мини-турнира Лиги Чемпионов, сообщает Bild.
По сведениям издания, УЕФА может доиграть Лигу Чемпионов в одной стране, начиная со стадии четвертьфиналов. Для этого страна должна предоставить четыре стадиона, находящиеся в радиусе 100 километров.
Отмечается, что пока единственным претендентом является Германия (Айнтрахт, Майнц, Хоффенхайм и Дармштадт/Висбаден). Также заявку готовится подать Португалия.
Возобновления Лиги Чемпионов планируется на август 2020 года, однако формат пока неизвестен.
Читайте также: Marca: финал Лиги Чемпионов может пройти в Португалии. | http://soccernews.ru
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|Осер
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|АЕК
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|Маккаби Хайфа
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|Группа G
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|Милан
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|Депортиво Ла-Корунья
|6
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|Клуб Брюгге
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