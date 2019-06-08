Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм

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Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм

Сборная России забила 4 гола в первом тайме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино.

Счет был открыт на 25-й минуте.

В составе национальной команды отметились Александр Головин, Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Антон Миранчук.

Впереди второй тайм.

Не пропустите: Сборная России выбрала игровую форму на матч с Сан-Марино  | http://soccernews.ru
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Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0

Сборная России разгромила Сан-Марино со счетом 9:0

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