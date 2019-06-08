Россия громит Сан-Марино - 4:0. Впереди второй тайм
Сборная России забила 4 гола в первом тайме в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с Сан-Марино.
Счет был открыт на 25-й минуте.
В составе национальной команды отметились Александр Головин, Артем Дзюба, Федор Кудряшов и Антон Миранчук.
Впереди второй тайм.
Не пропустите: Сборная России выбрала игровую форму на матч с Сан-Марино | http://soccernews.ru
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|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
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|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
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|30
|20