Россия хочет принять матч-открытие Евро-2020

Президент РФС Виталий Мутко сообщил, что Россия подала заявку на проведение матча-открытия Чемпионата Европы 2020 года.

"УЕФА открыл возможность подачи заявок на Евро-2020, начался процесс отбора. Если есть такая возможность, то почему бы и нет. Мы подали заявку, и предложили Санкт-Петербург в качестве города, где прошёл бы первый матч. Нужно всё подготовить, это большая ответственность, нужно провести работу. Считаю, что такой город, как Санкт-Петербург, достоин такого турнира. Сейчас, на мой взгляд, там один из лучших стадионов в Европе. Поэтому попробуем побороться. Но, знаете, наши шансы прямо пропорциональны проектам, которые сейчас существуют" - сказал Мутко.

Ранее стало известно, что Санкт-Петербург примет четыре матча Евро-2020.

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