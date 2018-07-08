Россия – Хорватия - 2:2, по пенальти - 3:4 (обзор)

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Россия – Хорватия - 2:2, по пенальти - 3:4 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор четвертьфинального матча ЧМ-2018 между сборными России и Хорватии.

Не пропустите: Россия уступает в "лотерее": Хорватия встретится в полуфинале с Англией. | http://soccernews.ru

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