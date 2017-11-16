Россия - худшая сборная ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА

В ночь на четверг определился последний участник ЧМ-2018. Им стала команда Перу.

Сборная России попала в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2018 на правах хозяйки чемпионата мира.

Если бы ЧМ проходил в другой стране, россияне оказались бы в четвертой корзине, так как в рейтинге ФИФА национальная сборная России идет на 65-м месте.

Это худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018. | soccernews.ru