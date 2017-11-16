Россия - худшая сборная ЧМ-2018 по рейтингу ФИФА

Теги россия

Россия - худшая сборная ЧМ-2018 по рейтингу ФИФАВ ночь на четверг определился последний участник ЧМ-2018. Им стала команда Перу.

Сборная России попала в первую корзину при жеребьевке ЧМ-2018 на правах хозяйки чемпионата мира.

Если бы ЧМ проходил в другой стране, россияне оказались бы в четвертой корзине, так как в рейтинге ФИФА национальная сборная России идет на 65-м месте.

Это худшая позиция среди всех участников ЧМ-2018.  | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Вот так бы выглядел сегодняшний "Вильярреал", не продавай он своих лидеров

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов