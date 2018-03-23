Россия и Бразилия играют вничью после первого тайма

Сборная России в товарищеском матче играет со сборной Бразилии.

После первого тайма счет не открыт - 0:0.

В первой половине россияне 5 раз пробили по воротам соперников (2 удара в створ). У бразильцев - 9 (6).

Владение мячом 72% против 28% в пользу Бразилии.

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