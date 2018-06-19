Россия и Египет играют вничью после первого тайма

Завершился первый матч в матче второго тура группового этапа Чемпионата Мира-2018 между сборными России и Египта.

После первой половины счет не открыт 0:0.

Впрочем, россияне имели преимущество по ходу всего тайма.

Статистика первой половины:

- удары 8-5 (в створ ворот 1-0)

- владение мячом 46%-54%

- угловые 4-3

- фолы 3-6

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