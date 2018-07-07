Россия и Хорватия не смогли выявить победителя в основное время

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Россия и Хорватия не смогли выявить победителя в основное время

Сборные России и Хорватии завершили основное время вничью.

Во втором тайме команды не порадовали болельщиков забитыми мячами и теперь победить определится в овертаймах.

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