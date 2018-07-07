Россия и Хорватия определят победителя в серии послематчевых пенальти

Завершились овертаймы в матче между сборными России и Хорватии.

Напомним, что основное время матча закончилось со счетом 1:1. В овертаймах команды также забили по одному голу.

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