Россия и Хорватия определят победителя в серии послематчевых пенальти

Теги россияхорватия

Россия и Хорватия определят победителя в серии послематчевых пенальти

Завершились овертаймы в матче между сборными России и Хорватии.

Напомним, что основное время матча закончилось со счетом 1:1. В овертаймах команды также забили по одному голу.

Читайте также: В ожидании очередной сказки: сборные России и Хорватии сыграют в четвертьфинале Чемпионата Мира. | http://soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Официально: Паулиньо вернулся в "Гуанчжоу Эвергранд"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов