Россия и Испания определят четвертьфиналиста ЧМ в серии пенальти

Сборные России и Испании определят четвертьфиналиста Чемпионата Мира в серии пенальти.

Основное и дополнительное время игры завершилось вничью - 1:1. Ближе к победе были фавориты матча - команда "карсной фурии". Однако подопечные Фернандр Йерро свои моменты не реализовали.

Напомним, арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота сборной России после просмотра видеоповтора.