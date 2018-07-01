Россия и Испания определят четвертьфиналиста ЧМ в серии пенальти

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Россия и Испания определят четвертьфиналиста ЧМ в серии пенальтиСборные России и Испании определят четвертьфиналиста Чемпионата Мира в серии пенальти.

Основное и дополнительное время игры завершилось вничью - 1:1. Ближе к победе были фавориты матча - команда "карсной фурии". Однако подопечные Фернандр Йерро свои моменты не реализовали.

Напомним,  арбитр не назначил очевидный пенальти в ворота сборной России после просмотра видеоповтора

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