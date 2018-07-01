Россия и Испания завершили первый тайм результативной ничьей (видео голов)

Теги россияиспания

Россия и Испания завершили первый тайм результативной ничьей (видео голов)Сборные России и Испании завершили первый тайм очного матча 1/8 финала Чемпионата Мира результативной ничьей.

Стартовые 45 минут поединка прошли при значительном территориальном преимуществе "красной фурии", однако опасных моментов у ворот Игоря Акинфеева практически не было. Оба мяча в игре забили игроки российской команды - сначала Сергей Игнашевич отметился автоголом

А затем Артем Дзюба восстановил статус-кво ударом с 11-метровой отметки:

Напомним,  Игнашевич вошел в историю ЧМ. | soccernews.ru

Комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром ЧМ-2018?
Все опросы

главное

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Турнир прогнозов матчей Чемпионата Мира-2018! Анонс 7 тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов