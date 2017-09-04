Россия и Казахстан могут сыграть в ноябре

Главный тренер сборной Казахстана Александр Бородюк рассказал о своем разговоре с наставником сборной России Станиславом Черчесовым.

По словам специалиста, команды могут сыграть в товарищеском матче.

"Разговаривал с Черчесовым, предложил ему провести товарищеский матч в ноябре. Но не знаю, как все сложится. В целом многие сборные заинтересованы в контрольных играх с командами, не попавшими на чемпионат мира. Поэтому после завершения отборочного цикла будут поступать от них какие-то предложения. В этом направлении федерация работает", - сказал он. | http://soccernews.ru