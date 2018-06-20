Россия и Уругвай вышли в плей-офф ЧМ-2018

Стали известны участники плей-офф Чемпионата Мира-2018 в группе А.

Ими стали сборные России и Уругвая, которые одержали по две победы в двух стартовых турах.

В 1/8 финала России и Уругвай сыграют с командами, которые займут первое и второе места в группе В.

Не пропустите: Уругвай минимально переигрывает Саудовскую Аравию и выходит в плей-офф. | http://soccernews.ru