"Россия или Испания?": Черышев назвал страну, в которой планирует жить после завершения карьеры

Теги валенсияденис черышевроссия

"Россия или Испания?": Черышев назвал страну, в которой планирует жить после завершения карьеры

Фото инстаграм Дениса Черышева

Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился планами на будущее в части места постоянного проживания.

"Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всё-таки я тут вырос. Мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо - я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провёл в Испании и планирую остаться тут", - сказал Черышев.

Футболист родился в Нижнем Новгороде, однако уже в пятилетнем возрасте он уехал в Испанию. В течение карьеры россиянин выступал исключительно за клубы Ла Лиги.

В прошлом сезоне 30-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.

Не пропустите: Черышев рассказал, за какой клуб будет выступать в следующем сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Арсенал" купил бельгийского таланта

"Арсенал" купил бельгийского таланта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов