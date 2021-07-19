"Россия или Испания?": Черышев назвал страну, в которой планирует жить после завершения карьеры
Фото инстаграм Дениса Черышева
Вингер "Валенсии" Денис Черышев поделился планами на будущее в части места постоянного проживания.
"Надеюсь, закончу карьеру только через много лет, а вообще планирую жить в Испании. Всё-таки я тут вырос. Мне тут комфортно. Я не говорю, что в России плохо - я там никогда не жил. Может, я поживу и мне захочется остаться. Но раз вы спросили сейчас, то я всю жизнь провёл в Испании и планирую остаться тут", - сказал Черышев.
Футболист родился в Нижнем Новгороде, однако уже в пятилетнем возрасте он уехал в Испанию. В течение карьеры россиянин выступал исключительно за клубы Ла Лиги.
В прошлом сезоне 30-летний Черышев сыграл за "Валенсию" 22 матча и сделал 3 ассиста. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2022 года.
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