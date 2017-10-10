Россия – Иран – 1:1 (обзор)

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Россия – Иран – 1:1 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между сборными России и Ирана (1:1).

Видео: Россия - Иран.

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Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург 12 28
2 Локомотив Москва 12 26
3 Краснодар 12 21
4 ЦСКА Москва 12 21
5 Спартак Москва 12 17
6 Ахмат 12 17
7 Ростов 12 16
8 Урал 12 16
9 Амкар 12 14
10 Рубин 12 14
11 Арсенал Тула 12 14
12 Уфа 12 14
13 Тосно 12 12
14 СКА Хабаровск 12 11
15 Динамо Москва 12 10
16 Анжи 12 9
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