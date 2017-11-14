Россия – Испания - 3:3 (обзор)

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Россия – Испания - 3:3 (обзор)

Предлагаем Вашему вниманию обзор товарищеского матча между Россией и Испанией (3:3).

Видео: Россия – Испания.

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3 Реал Мадрид 11 23
4 Атлетико Мадрид 11 23
5 Вильярреал 11 20
6 Севилья 11 19
7 Реал Сосьедад 11 17
8 Бетис 11 17
9 Леганес 11 17
10 Жирона 11 15
11 Сельта Виго 11 14
12 Хетафе 11 13
13 Эспаньол 11 13
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15 Атлетик Бильбао 11 11
16 Депортиво Ла-Корунья 11 11
17 Эйбар 11 8
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