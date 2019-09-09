Россия - Казахстан: онлайн видеотрансляция матча

9 сентября состоится матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана.

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Начало встречи в 21:45 мск. Поединок пройдет в Калининграде на одноименном стадионе.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

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