Россия - Казахстан: онлайн видеотрансляция матча

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Россия - Казахстан: онлайн видеотрансляция матча

9 сентября состоится матч 6-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года между сборными России и Казахстана.

Смотрите онлайн видеотрансляцию матча Россия - Казахстан на Soccernews.

Начало встречи в 21:45 мск. Поединок пройдет в Калининграде на одноименном стадионе.

После пяти туров Россия занимает второе место в группе I, набрав 12 очков. Казахстан находится на 3-й позиции, имея в активе семь очков.

Не пропустите: Сборная России тренируется перед матчем с Казахстаном в полном составе. | http://soccernews.ru
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