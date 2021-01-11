"Россия - любовь - Украина": Смолов опубликовал фото с Андреем Шевченко
Нападающий московского "Локомотива" Фёдор Смолов выложил в сторис инстаграма совместное фото с наставником сборной Украины Андреем Шевченко.
Кроме самих спортсменов на опубликованном снимке есть эмодзи российского и украинского флагов, а также сердечко между ними, означающее любовь.
Напомним, что отношения между странами испортились в 2014 году после событий в Крыму и на Донбассе.
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