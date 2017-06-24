Россия - Мексика: стали известны стартовые составы команд

В рамках третьего тура группового этапа Кубка Конфедераций Россия померится силами с Мексикой.

Стартовые составы команд выглядят следующим образом:

Россия: Акинфеев, Васин, Джикия, Кудряшов, Глушаков, Самедов, Головин, Ерохин, Жирков, Смолов, Бухаров.

Мексика: Очоа, Морено, Рейес, Лайюн, Гуардадо, Лосано, Дос Сантос, Вела, Эррера, Араухо, Эрнандес.

Напомним, что матч между сборными России и Мексики начнётся в 18:00 по московскому времени. С анонсом этой встречи Вы можете ознакомиться здесь. | http://soccernews.ru