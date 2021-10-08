Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022

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Россия минимально обыграла Словакию в матче отбора ЧМ-2022Фото: твиттер сборной России

В 7-м туре отбора ЧМ-2022 сборная России победила Словакию.

Россия по-прежнему идет на втором месте в группе, имея одинаковое количество очков с лидирующей Хорватией.

Россия - Словакия 1:0

Гол: Шкриньяр (аг), 24 - 1:0

Россия: Сафонов, Дивеев, Джикия, Терехов (Кудряшов, 80), Сутормин, Ерохин (Чистяков, 63), Баринов, Бакаев (Жемалетдинов, 73), Кузяев, Захарян (Заболотный, 46), Смолов (Фомин, 46).

Словакия: Родак, Ганцко, Шатка, Шкриньяр, Пекарик (Суслов, 80), Куцка (Грошовски, 64), Гараслин (Альмаши, 80), Дуда (Руснак, 64), Гамшик, Боженик (Стрелец, 64), Шранц.

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