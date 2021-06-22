Россия может оспорить результат матча с Данией из-за технической ошибки судьи

Фото твиттер Евро-2020

Сборная Дании разгромила Россию со счётом 4:1 в матче 3-го тура группового этапа Евро-2020.

Однако у россиян есть повод попытаться аннулировать данный результат. В этом им может помочь грубая техническая ошибка арбитра Клемана Тюрпена.

Французский судья добавил 3 минуты к основному времени встречи, а финальный свисток дал, когда секундомер показывал 2 минуты 52 секунды. Теперь любая из команд вправе подать протест из-за действий рефери.

Напомним, что это не первый подобный случай на Евро-2020. Работавший на матче Хорватия - Чехия испанец Карлос дель Серро Гранде также компенсировал 3 минуты, но дал сыграть только 2:39.

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