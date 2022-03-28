Известный журналист, комментатор и блогер Нобель Арустамян рассказал, что Россия может перейти Азиатскую конфедерацию футбола в случае исключения из УЕФА.

"Что ждет Россию? Вижу два варианта, о которых говорят в кулуарах.

• Легкий: дисквалификация на два года, из них один Россия может оспорить и добиться условного наказания.

• Бессрочная приостановка членства РФС. Только через неопределенное время Россия может вернуться к вопросу о своем статусе.

Какой выход из ситуации? Не исключено, что в случае дисквалификации РФС после окончания наказания перейдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию. Смена прописки чуть смягчит дискурс вокруг российского футбола. Европейские сборные и клубы вряд ли захотят играть с Россией в ближайшие годы, а в Азии такого давления нет", - написал Арустамян в своем телеграм-канале.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и российские клубы от участия в международных соревнованиях. Причиной стало проведение Россией специальной военной операции на территории Украины.

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