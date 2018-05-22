Россия может потерять Смолова перед ЧМ-2018



Нападающий сборной России Федор Смолов выбыл из строя из-за травмы, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, футболист получил травму колена на тренировке и покинул занятие сильно хромая со льдом на правой ноге. В ближайшее время форвард пройдет медицинское обследование, которое и определит сроки его восстановления.

Напомним, что сборной России на ЧМ-2018 из-за травм не помогут защитники Георгий Джикия и Виктор Васин, а также нападающий Александр Кокорин.

Не пропустите: Смолов: "Должен так сыграть на ЧМ, чтобы еще до его завершения европейские гранды начали делать предложения "Краснодару". | http://soccernews.ru