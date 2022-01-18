Россия может принять один из следующих чемпионатов Европы
Фото: инстаграм Евро\Автор неизвестен
Один из следующих чемпионатов Европы может пройти в Российской Федерации, сообщает "Спорт-Экспресс".
По информации информации источника, Россия рассматривает возможность принять участие в конкурсе заявок на право проведения чемпионата Европы-2032.
Напомним, что чемпионат мира-2018 году, который прошел в России, был признан ФИФА лучшим в истории.
Действующим чемпионом Европы является сборная Италии.
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