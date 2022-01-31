Россия может сыграть с Украиной в полуфинале Евро-2022 по футзалу
Фото: инстаграм UEFA Futsal/Автор неизвестен
Сборные России и Украины могут встретиться в полуфинальном матче чемпионата Европы 2022 года по футзалу.
Это произойдет в том случае, если россияне в 1/4 финала обыграют команду Грузии. Встреча состоится 1 февраля.
Напомним, что Россия на групповом этапе выиграла у Словакии (7:1), Хорватии (4:0) и Польши (5:1). Украинцы победили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1). В 1/4 финала Украина обыграла Казахстан (5:3).
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