Фото: инстаграм "Новости Президента РФ"/Автор неизвестен

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил мнение, что Россия может вновь провести чемпионат мира по футболу.

"Мы в свое время провели чемпионат мира по футболу, провели на самом высоком уровне. Давайте подумаем, может, проведем еще один чемпионат мира", — сказал Путин во время видеоконференции.

Напомним, что чемпионат мира по футболу состоялся в России в 2018 году. На том турнире российская национальная сборная дошла до четвертьфинала, а чемпионский титул завоевала Франция.

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