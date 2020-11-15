Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии

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Россия может выиграть группу Лиги Наций, даже в случае поражений от Турции и Сербии

Сборная России все еще сохраняет шансы на победу в группе Лиги Наций, даже при поражениях в двух оставшихся играх.

Для этого необходимо, чтобы Сербия выиграла в ее двух оставшихся матчах (против Венгрии и России), а также Венгрия и Турция должны поделить очки в заключительном туре.

Сегодня, 15 ноября, Россия на выезде сыграет против Турции, а 18 ноября отправится в гости к Сербии.

На данный момент Россия с 8 очками возглавляет группу 3 Лиги В. Следом расположились Венгрия (7), Турция (3) и Сербия (2).

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