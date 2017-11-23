Россия не изменила своих позиций в ноябрьском рейтинге ФИФА

Сборная России не изменила своих позиций в опубликованном сегодня ноябрьском рейтинге национальных команд ФИФА.

Так, подопечные Станислава Черчесова по-прежнему занимают 65-е место. Перед российской командой расположилась сборная Алжира, а сразу за нею идет Гвинея.

Первая же десятка рейтинга выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Испания

7. Польша

8. Швейцария

9. Франция

10. Чили

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