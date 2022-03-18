Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона
По итогам вчерашнего игрового дня в еврокубках Россия гарантировала себе десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА после сезона 2021/22.
Это стало возможным благодаря вылету всех сербских команд - "Рейнджерс" прошёл "Црвену Звезду" в Лиге Европы, а "Фейеноорд" выбил "Партизан" из Лиги Конференций.
Десятое место в рейтинге позволяет чемпиону России в розыгрыше 2022/23 напрямую попасть в группу Лиги Чемпионов.
Напомним, что в активе россиян в ТК УЕФА 34.482 балла. Этот результат не будет улучшен из-за отстранения команд РПЛ от участия в международных турнирах на неопределённый срок.
Не пропустите: Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Сегодня состоится жеребьёвка 1/4 финала еврокубков: подробности
-
"Барселона" понесла кадровые потери перед Эль Класико
-
Капитан "Реал Сосьедада" порвал крестообразную связку колена
-
Президент "Урала" рассказал о финансовых проблемах клуба
-
УЕФА назвал номинантов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы
-
Агент назвал сроки возвращения Лунева в строй
-
Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона
-
Главные новости дня: 17 марта
-
Разгром от ПСВ, успех "Марселя" и проход "Ромы": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги конференций
-
Успехи "Барселоны" и "Вест Хэма", неудача "Севильи": все результаты ответных игр 1/8 финала Лиги Европы
-
Стали известны все участники 1/4 финала Лиги Европы
-
"Вест Хэм" выбил "Севилью" из Лиги Европы, "Айнтрахт" прошел "Бетис"
-
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
-
"Лион" сыграл вничью с "Порту", но все равно прошел в 1/4 финала Лиги Европы
-
"Эвертон" на 9-й компенсированной минуте добыл победу над "Ньюкаслом"
-
Три клуба АПЛ ведут борьбу за вингера "Байера"
-
9 клубов ФНЛ готовят документы для получения лицензии РПЛ
-
Хави прокомментировал победу над "Галатасараем"
-
"Севилья" стала рекордсменом плей-офф Лиги Европы
-
ПСЖ недосчитался около 20 миллионов евро из-за провала в Лиге Чемпионов