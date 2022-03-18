Россия не опустится ниже 10-го места в таблице коэффициентов УЕФА по итогам сезона

По итогам вчерашнего игрового дня в еврокубках Россия гарантировала себе десятую строчку в таблице коэффициентов УЕФА после сезона 2021/22.

Это стало возможным благодаря вылету всех сербских команд - "Рейнджерс" прошёл "Црвену Звезду" в Лиге Европы, а "Фейеноорд" выбил "Партизан" из Лиги Конференций.

Десятое место в рейтинге позволяет чемпиону России в розыгрыше 2022/23 напрямую попасть в группу Лиги Чемпионов.

Напомним, что в активе россиян в ТК УЕФА 34.482 балла. Этот результат не будет улучшен из-за отстранения команд РПЛ от участия в международных турнирах на неопределённый срок.

Не пропустите: Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций. | http://soccernews.ru