Россия обновила антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России заняла 64-е место в обновленном рейтинге ФИФА, что стало самым низким показателем в истории команды.

В своем последнем контрольном матче россияне разгромили "Динамо" со счетом 3:0.

Первое место у команды Германии, а второй идет Бразилия. Португалия стала третьей, сместив Аргентину на четвертое место.

Рейтинг ФИФА:

1. (2*) Германия – 1606 очков

2. (1) Бразилия – 1590

3. (4) Португалия – 1386

4. (3) Аргентина – 1325

5. (9) Бельгия – 1265

6. (7) Польша – 1250

7. (4) Швейцария – 1210

8. (10) Франция – 1208

9. (7) Чили – 1195

10. (8) Колумбия – 1191...

64. (62) РОССИЯ – 558

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