Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Теги россия

Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФАСборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА, опубликованный сегодня.

Так, теперь подопечные Станислава Черчесова, опустившись на одну позицию, занимают 65-е место. Рядом с российской командой расположились Кабо-Верде (64-я строчка рейтинга) и Гвинея (66-я строчка рейтинга).

Десятка же лучших сборных выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Польша

7. Франция

8. Испания

9. Чили

10. Перу

Не пропустите: анонс 13-го тура турнира прогнозов. | soccernews.ru

комментарии
Джонни

Рейтинг ентот насквозь политизированный. Всерьёз его воспринимают весьма далёкие от футбола индивидуумы. ))

Ответить
Аноним

Перу на 10 месте вы угораете !ФИФА сколько они вам заплатили

Ответить
Евгений

Рейтинг ФИФА, он АНГАЖИРОВАН. На него НЕ СТОИТ обращать внимание нашей общественности и всем болельщикам сборной. Такое впечатление сложилось, что некоторые чиновники ФИФА умышленно и НЕОБОСНОВАННО занижают рейтинг России, чтобы поднять волну недовольства среди наших болельщиков в преддверии подготовки России к проведению чемпионата Мира по футболу в 2018 году! Чиновники ФИФА резко и НЕ ОБОСНОВАНО обрушили рейтинг России в прошлом году и сейчас на этом ИГРАЮТ, на НЕДОВОЛЬСТВЕ наших болельщиков. Это политические игры некоторых чиновников ФИФА! А нам надо показать чиновникам ФИФА, что мы верим СБОРНОЙ, а на их рейтинговые МАХИНАЦИИ, манипуляции и прочие ВЫКРУТАСЫ мы, в России, не обращаем внимание. Они и дальше будут занижать, а нам не надо обращать на них внимание, а спокойно готовиться к чемпионату, без оглядки на ФАЛЬШИВЫЕ рейтинги чиновников ФИФА!

Ответить
Пьянь

Да-да, все верно. Ебаные англосаксы пытаются уничтожить встающую с колен. Да еще и рептилоиды подключились. Вообщем полный пердимонокль.

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Прервать ничейную серию: "Спартак" сразится с "Севильей"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Россия 0 0
Полная таблица

топ-5 тегов