Россия обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА

Сборная России обновила свой антирекорд в рейтинге ФИФА, опубликованный сегодня.

Так, теперь подопечные Станислава Черчесова, опустившись на одну позицию, занимают 65-е место. Рядом с российской командой расположились Кабо-Верде (64-я строчка рейтинга) и Гвинея (66-я строчка рейтинга).

Десятка же лучших сборных выглядит так:

1. Германия

2. Бразилия

3. Португалия

4. Аргентина

5. Бельгия

6. Польша

7. Франция

8. Испания

9. Чили

10. Перу

Не пропустите: анонс 13-го тура турнира прогнозов. | soccernews.ru