Россия обыграла Украину и вышла в финал Евро по футзалу

Фото: инстаграм сборной России\Автор неизвестен

Сборная России по мини-футболу обыграла команду Украины и обеспечила себе участие в финальном матче чемпионата Европы-2022, где им предстоит сыграть с победителем пары Испания - Португалия.

Украина - Россия - 2:3

Голы: Соколов, 1 - 0:1, Афанасьев, 14 - 0:2, Серый, 15 - 1:2, Ниязов, 30 - 1:3, Абашкин, 34 - 2:3.

Игра между сборными Испании и Португалии начнется сегодня, 4 февраля, в 22:00 по московскому времени.

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