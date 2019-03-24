Россия обыгрывает Казахстан после первого тайма

Первый тайм матча квалификации Евро-2020 между Казахстаном и Россией завершился в пользу гостей.

За российскую команды дважды отличился полузащитник "Валенсии" Денис Черышев.

Напомним, что в 1-м туре Россия проиграла Бельгии (1:3), а Казахстан обыграл Шотландию (3:0).

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