Россия обыгрывает Турцию после первого тайма

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Россия обыгрывает Турцию после первого тайма

Завершился первый тайм товарищеского матча между сборными России и Турции.

После первой половины россияне выигрывают со счетом 1:0 благодаря голу Александра Самедова.

Впрочем по статистике Россия уступает Турции:

- удары по воротам 2-4 (в створ 1-1)

- угловые 0-3

- офсайды 0-3

- владение мячом 49% - 51%

Не пропустите: Россия открыла счет в матче с Турцией. | http://soccernews.ru

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