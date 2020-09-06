Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций

Теги россиявенгрия

Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса. В составе хозяев отличились Роланд Шаллаи и Неманья Николич.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

Венгрия – Россия - 2:3 (0:2)
Голы: Миранчук, 15 - 0:1, Оздоев, 33 - 0:2, Фернандес, 46 - 0:3, Шаллаи, 62 - 1:3, Николич, 70 - 2:3

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи, Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Салаи (Николич, 67).

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

В других матчах Ирландия проиграла Финляндии, Словения обыграла Молдову.

Словения – Молдова - 1:0 (1:0)
Гол: Бохар, 28 - 1:0

Ирландия – Финляндия - 0:1 (0:1)

Гол: Йенсен, 63 - 0:1

Не пропустите: Англия вырвала победу над Исландией и другие результаты 1-го тура Лиги Наций. | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"

Черчесов: "На таком уровне нельзя давать сопернику перехватывать инициативу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов