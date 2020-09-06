Россия одержала тяжелейшую победу над Венгрией в Лиге наций

В матче 2-го тура группового этапа Лиги наций сборная России на выезде обыграла команду Венгрии со счетом 3:2. Победу россиянам принесли голы Антона Миранчука, Магомеда Оздоева и Марио Фернандеса. В составе хозяев отличились Роланд Шаллаи и Неманья Николич.

Благодаря победе Россия возглавила турнирную таблицу группы 3 в дивизионе В. Венгрия занимает вторую позицию.

Венгрия – Россия - 2:3 (0:2)

Голы: Миранчук, 15 - 0:1, Оздоев, 33 - 0:2, Фернандес, 46 - 0:3, Шаллаи, 62 - 1:3, Николич, 70 - 2:3

Венгрия: Гулачи, Ланг, Салаи, Орбан, Беше, Собослаи, Надь, Холендер, Шигер (Кальмар, 46), Шаллаи, Салаи (Николич, 67).

Россия: Шунин, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Ионов (Караваев, 75), Оздоев, Кузяев (Жирков, 57), Зобнин, Миранчук (Газинский, 67), Дзюба.

В других матчах Ирландия проиграла Финляндии, Словения обыграла Молдову.

Словения – Молдова - 1:0 (1:0)

Гол: Бохар, 28 - 1:0

Ирландия – Финляндия - 0:1 (0:1)

Гол: Йенсен, 63 - 0:1

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