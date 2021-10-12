Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября
Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен
Представляем результаты матчей квалификации к ЧМ-2022, которые прошли 11 октября.
Группа Е
Беларусь - Чехия - 0:2
Эстония - Уэльс - 0:1
Турнирное положение: Бельгия - 16, Чехия, Уэльс - 11, Эстония - 4, Беларусь - 3.
Группа G
Нидерланды - Гибралтар - 6:0
Норвегия - Черногория - 2:0
Латвия - Турция - 1:2
Турнирное положение: Нидерланды - 19, Норвегия - 17, Турция - 15, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.
Группа Н
Словения - Россия - 1:2
Хорватия - Словакия - 2:2
Кипр - Мальта - 2:2
Турнирное положение: Россия - 19, Хорватия - 17, Словакия, Словения - 10, Мальта, Кипр - 5.
Группа J
Северная Македония - Германия - 0:4
Румыния - Армения - 1:0
Исландия - Лихтенштейн - 4:0
Турнирное положение: Германия - 21, Румыния - 13, Северная Македония, Армения - 12, Исландия - 8, Лихтенштейн - 1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20