Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября

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Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октябряФото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Представляем результаты матчей квалификации к ЧМ-2022, которые прошли 11 октября.

Группа Е

Беларусь - Чехия - 0:2

Эстония - Уэльс - 0:1

Турнирное положение: Бельгия - 16, Чехия, Уэльс - 11, Эстония - 4, Беларусь - 3.

Группа G

Нидерланды - Гибралтар - 6:0

Норвегия - Черногория - 2:0

Латвия - Турция - 1:2

Турнирное положение: Нидерланды - 19, Норвегия - 17, Турция - 15, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Группа Н

Словения - Россия - 1:2

Хорватия - Словакия - 2:2

Кипр - Мальта - 2:2

Турнирное положение: Россия - 19, Хорватия - 17, Словакия, Словения - 10, Мальта, Кипр - 5.

Группа J

Северная Македония - Германия - 0:4

Румыния - Армения - 1:0

Исландия - Лихтенштейн - 4:0

Турнирное положение: Германия - 21, Румыния - 13, Северная Македония, Армения - 12, Исландия - 8, Лихтенштейн - 1.

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2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
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