Россия опередила Хорватию, разгромы Голландии и Германии: все результаты европейской квалификации к ЧМ-2022 11 октября

Фото: инстаграм сборной России/Автор неизвестен

Представляем результаты матчей квалификации к ЧМ-2022, которые прошли 11 октября.

Группа Е

Беларусь - Чехия - 0:2

Эстония - Уэльс - 0:1

Турнирное положение: Бельгия - 16, Чехия, Уэльс - 11, Эстония - 4, Беларусь - 3.

Группа G

Нидерланды - Гибралтар - 6:0

Норвегия - Черногория - 2:0

Латвия - Турция - 1:2

Турнирное положение: Нидерланды - 19, Норвегия - 17, Турция - 15, Черногория - 11, Латвия - 5, Гибралтар - 0.

Группа Н

Словения - Россия - 1:2

Хорватия - Словакия - 2:2

Кипр - Мальта - 2:2

Турнирное положение: Россия - 19, Хорватия - 17, Словакия, Словения - 10, Мальта, Кипр - 5.

Группа J

Северная Македония - Германия - 0:4

Румыния - Армения - 1:0

Исландия - Лихтенштейн - 4:0

Турнирное положение: Германия - 21, Румыния - 13, Северная Македония, Армения - 12, Исландия - 8, Лихтенштейн - 1.

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