Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21
Российские клубы снова неудовлетворительно выступили в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
На этой неделе "Локомотив" и ЦСКА добыли ничьи, а "Зенит" и "Краснодар" проиграли.
С начала еврокубкового сезона 2020/21 команды из РПЛ заработали суммарно 23 очка - это 19-й показатель в Европе.
Тем не менее, в общей таблице коэффициентов УЕФА Россия сохраняет седьмое место, имея 37,882 балла. У идущей шестой Португалии - 44,349 балла, у восьмой Голландии - 35,800, у девятой Бельгии - 35,100.
Не пропустите: Российские клубы одержали 0 побед в 16 матчах еврокубков в этом сезоне. | http://soccernews.ru
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