Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21

1 Теги зенит санкт-петербургкраснодарлокомотив москвацска москва

Россия опустилась на 19-е место в рейтинге УЕФА сезона 2020/21

Российские клубы снова неудовлетворительно выступили в групповом этапе Лиги Чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе "Локомотив" и ЦСКА добыли ничьи, а "Зенит" и "Краснодар" проиграли.

С начала еврокубкового сезона 2020/21 команды из РПЛ заработали суммарно 23 очка - это 19-й показатель в Европе.

Тем не менее, в общей таблице коэффициентов УЕФА Россия сохраняет седьмое место, имея 37,882 балла. У идущей шестой Португалии - 44,349 балла, у восьмой Голландии - 35,800, у девятой Бельгии - 35,100.

Не пропустите: Российские клубы одержали 0 побед в 16 матчах еврокубков в этом сезоне. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

mudryakovaolya

CEKC Знaкoмствa - здеcь все девки дaют в пoпу и бepут в pот, бeз дeнeг и oтношeний, все бeсплатнo и анoнимнo! Зaxоди и выбeрай дeвку ----- http://bit.do/exvo

Ответить

главное

"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы

"Арсенал" повторил рекорд "Зенита" в Лиге Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов